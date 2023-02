ATA Houston is establishing this fundraiser to collect money for victims of the earthquakes that hit parts of Turkey on February 6, 2023. We will give all donations directly to civil society organizations operating in Turkey and will provide a transparent accounting of every dollar raised on ATA Houston’s social media channels and in a written report to our mailing list. We do not want to rush to donate to a particular organization but will do our due diligence over the next few days to determine which organizations are best placed to use the donations for maximum impact. For questions, please contact our Executive Committee members. Atahouston.org





ATA Houston, 6 Şubat 2023’te Türkiye’yi vuran depremin mağdurları için bu bağış kampanyasını başlatmıştır. Toplanacak bağışlar, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına direkt olarak iletilecektir. ATA Houston’ın sosyal medya kanalları aracılığıyla toplanan her bir ABD Doları’nın hesabı, hazırlanacak bir rapor ile tüm şeffaflığı ile verilecek, bu rapor e-mail listemizdeki herkese gönderilecektir. Bağışların hangi organizasyona ya da organizasyonlara gönderileceği konusunda acele bir karar vermek yerine, önümüzdeki birkaç gün içinde araştırmalarımızı yapıp, bağışların en etkili şekilde kullanılacağı organizasyonları tespit ederek harekete geçmeyi uygun buluyoruz. Sorularınız için, ATA-Houston Yonetim Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Atahouston.org.